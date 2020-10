Ashley Tisdale (35) gibt ein Babybauch-Update! Vor wenigen Wochen gab die High School Musical-Darstellerin bekannt, dass sie und ihr Ehemann Christopher French (38) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Das verkündete sie mit einem süßen Bild, auf dem bereits ein kleiner Babybauch zu erkennen war. Wie weit fortgeschritten ihre Schwangerschaft ist, behielt die Schauspielerin für sich – bis jetzt: Ashley zeigt ihren gerundeten Babybauch und verrät ihren Fans endlich, in welchem Monat sie ist!

Auf Instagram teilt die 35-Jährige ein Spiegelselfie in Schwarz-Weiß, auf dem sie ihren nackten Bauch präsentiert – und der scheint in den letzten Wochen einen ordentlichen Schub gemacht zu haben: Er ist schon deutlich gewölbt. In der Bildunterschrift verrät Ashley dann auch, wie lange sie schon schwanger ist: "Vier Monate." Das Baby müsste demnach im März oder April 2021 zur Welt kommen.

Schon vor wenigen Tagen hatte Ashley im Netz ein Foto geteilt, auf dem sie ihren Babybauch in Szene setzt. Wie groß dieser tatsächlich ist, war darauf aber kaum zu erkennen. Ashley trug ein weit geschnittenes Kleid, unter dem sich die Größe des Bauches nur erahnen ließ.

Anzeige

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale, Sängerin

Anzeige

Instagram / ashleytisdale Christopher French und Ashley Tisdale

Anzeige

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de