Mega-News von Ashley Tisdale (35)! Erst 2019 erfreute die ehemalige High School Musical-Darstellerin ihre Fans, da sie nach zehn Jahren endlich ihr drittes Soloalbum veröffentlichte. Ihr musikalisches Comeback begeisterte ihre Anhänger weltweit. Privat läuft es auch richtig gut für die blonde Beauty. In ihrem Ehemann Christopher French (38) hat sie endlich ihr Glück gefunden. Doch wie sie jetzt bekannt gab, werden sie wohl nicht mehr lange nur zu zweit sein.

Tatsächlich erwartet das Musiker-Paar zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs. Dies verkündeten sie mit zwei zuckersüßen Pärchen/Babybauch-Fotos auf Ashleys Instagram-Account. Die beiden stehen sich gegenüber und lehnen sich ganz vertraut aneinander an. Ashley hat dabei unter ihrem schon erkennbaren Babybauch die Hände zusammengelegt. Die "Voices in My Head"-Interpretin und der Musiker sind mittlerweile schon sechs Jahre verheiratet.

Unter dem Beitrag drücken Ashleys Promi-Freundinnen ihre Glückwünsche aus. Allen voran ihre ehemalige "High School Musical"-Kollegin Vanessa Hudgens (31). "Das verdammt Süßeste, das ich je gesehen hab", kommentierte die Ex von Zac Efron (32).

Ashley Tisdale

Christopher French und Ashley Tisdale

Ashley Tisdale und Vanessa Hudgens

