Mit diesem Post setzt sich Ashley Tisdale (35) für die Zukunft ihres Babys ein. Erst vor ein paar Wochen verkündete die Schauspielerin: Sie ist schwanger! Für die High School Musical-Berühmtheit und ihren Mann Christopher French (38) ist es der erste Nachwuchs. Weitere Infos plauderte die Blondine bisher nicht aus. Dafür veröffentlichte die US-Amerikanerin nun aber ein neues Babybauchfoto. In der Bildunterschrift schwärmt sie aber nicht von ihrer Schwangerschaft, sondern ruft ihre Fans dazu auf, wählen zu gehen.

Anlässlich einer Netz-Challenge, die den Hashtag #imvotingfor (zu deutsch: Ich wähle für) trägt, teilte Ashley einen Schnappschuss von sich am Strand auf Instagram. Mit ihrem Social-Media-Beitrag erklärt die 35-Jährige, warum sie es als wichtig erachte, ihre Stimme in der kommenden US-Präsidentschaftswahl im November abzugeben. "Ich wähle für mein Baby! Denn ich möchte einen Präsidenten, der an die Wissenschaft des Klimawandels glaubt, sodass mein Kind eine Zukunft und eine Welt hat, in der es aufwachsen kann", gibt der Ex-Disney-Star preis.

Aus diesem Grund werde Ashley ihre Stimme Joe Biden (77) und seiner Kandidatin für die Vize-Präsidentschaft, Kamala Harris, geben, die gegen das amtierende Oberhaupt der Vereinigten Staaten Donald Trump (74) antreten. Denn die baldige Mama ist überzeugt: Das Kandidatenduo werde "den Klimawandel ernst nehmen" und ihrem Kind damit eine Zukunft sichern.

Instagram / cmfrench Ashley Tisdale und Christopher French

Getty Images Joe Biden bei einem Wahlkampfevent in der US-Stadt Gettysburg im Oktober 2020

Getty Images Ashley Tisdale im November 2019 in Los Angeles

