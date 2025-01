Ashley Tisdale besucht mit ihrer Tochter "Wicked"-Musical

Filmstar Ashley Tisdale (39) und ihre älteste Tochter Jupiter (3) haben einen ganz besonderen Ausflug gemacht – das Mutter-Tochter-Duo besuchte kürzlich den weltberühmten Broadway. Am vergangenen Sonntag teilte die Schauspielerin süße Bilder und Videos von ihrer Tochter im Backstage-Bereich der Show Wicked. Zusammen mit den beiden Hauptdarstellerinnen posierten die zwei für ein niedliches Gruppenbild. Unter dem Instagram-Post zeigte sich Ashley sichtlich glücklich und schwärmte: "New York, danke, dass du den Traum dieses dreijährigen Kindes wahr gemacht hast! Dies wird für immer eine wichtige Erinnerung sein – ich bin euch allen so dankbar, dass ihr es so besonders gemacht habt."

Die Fans waren komplett begeistert von dem neuen Post der High School Musical-Bekanntheit. Sie schwärmten unter dem besagten Beitrag vor allem von einer Aufnahme, welche ihre Tochter mit der Krone von Glinda zeigt: "Du und Jupiter seid so hübsch zusammen. Außerdem zeigt Jupiter, wenn sie die Glinda-Krone auf dem Kopf trägt, dass sie in der Tat Glinda ist." Ein weiterer Anhänger meinte voller Euphorie: "Ich habe gesehen, dass die Darstellerin von Glinda gepostet hat, dass sie einige coole Leute am Bühneneingang getroffen hat – und jetzt weiß ich, dass sie dich gemeint hat!"

Neben Jupiter ist Ashley auch stolze Mutter ihrer jüngeren Tochter Emerson Clover. Sie erblickte erst im September 2024 das Licht der Welt. Beide ihrer Kinder bekam die US-Amerikanerin mit ihrem Ehemann Christopher French (42). Ashley blüht in ihrer Rolle als zweifache Mama ganz offensichtlich so richtig auf. Im Interview mit People plauderte sie ehrlich aus, wie zufrieden sie im Moment ist: "Ich liebe es! [...] Es hat mein Leben in vielerlei Hinsicht verändert."

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdales Tochter Jupiter, Januar 2025

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale mit Ehemann Christopher French und den Töchtern Jupiter und Emerson

