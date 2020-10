Besonderes Jubiläum bei Queen Elizabeth II. (94). Die britische Monarchin konnte in den vergangenen Jahren schon so manchen besonderen Meilenstein feiern. 2012 fanden zum Beispiel große Feierlichkeiten zum 60. Thronjubiläum der Regentin statt. Mit inzwischen 68 Jahren auf dem Thron hält die Queen sogar einen Weltrekord als am längsten amtierendes Staatsoberhaupt. Heute begeht die Königin einen weiteren ganz besonderen Jahrestag: Vor ganz genau 80 Jahren hat sie ihre erste öffentliche Ansprache gehalten.

Mittlerweile dürfte die 94-Jährige, was öffentliche Reden angeht, schon ziemlich routiniert sein. Am 13. Oktober 1940 war das für die damals erst 14-jährige Prinzessin Elizabeth allerdings noch absolutes Neuland. Sie hielt ihre allererste Ansprache gemeinsam mit ihrer kleinen Schwester Prinzessin Margaret (✝71) im Radio. Die beiden Mädchen sollten den Kindern in Großbritannien und dem Commonwealth Mut zusprechen, die während des Krieges oft von ihren Familien getrennt waren. "Meine Schwester Margaret Rose und ich fühlen mit euch, denn wir wissen aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, von denen getrennt zu sein, die man am meisten liebt", erklärte Elizabeth bei ihrem Radioauftritt.

Inzwischen haben die regelmäßigen Ansprachen der Queen bereits Tradition. Ihre Untertanen können sich zum Beispiel jedes Jahr an Weihnachten auf einige persönliche Worte ihrer Königin freuen. Wusstet ihr, dass die Queen schon so früh ihre erste öffentliche Rede gehalten hat? Stimmt ab!

Queen Elizabeth II., britische Monarchin

Queen Elizabeth II. bei einem Kirchenbesuch in Sandringham im Januar 2020

Queen Elizabeth II. bei ihrer Weihnachtsansprache 2019

