Ist Kuchentratsch eine Erfolgsgeschichte? Rund zwei Jahre ist es jetzt her, dass Katharina Meyer und Anna Bründermann sich mit ihrer Idee in Die Höhle der Löwen wagten: Sie gründeten ein soziales Start-up, bei dem Seniorinnen und Senioren Kuchen nach eigenen Rezepten backen, die dann an Cafés und Privatkunden geliefert werden. So sollen sich die fleißigen Bäcker etwas zu ihrer Rente dazu verdienen können. Die Löwen Dagmar Wöhrl (66) und Carsten Maschmeyer (61) zeigten sich damals total begeistert und investierten in das kleine Unternehmen. Wie ist es seitdem mit Kuchentratsch weitergegangen?

"Für uns war 'Die Höhle der Löwen' der größte Schritt im bisherigen Werdegang von Kuchentratsch", schwärmen die Gründerinnen im Promiflash-Interview. "Wir sind von 2.000 versendeten Omakuchen pro Jahr auf 40.000 Versandkuchen gewachsen – unglaublich! Zudem konnten wir durch das Anwachsen der Bestellungen neue Omas und Opas in unserer Backstube einstellen", freuen sie sich weiter. Doch damit nicht genug: Ihr größter Erfolg bisher sei es gewesen, die Backmischungen der Senioren in die Supermärkte zu bringen. "Das Schönste daran war, die Omas und Opas dabei zu sehen, wie sie ihre eigene Backmischung das erste Mal im Supermarkt gesehen haben – ein absoluter Gänsehaut-Moment."

Und wie läuft die Zusammenarbeit mit den Löwen so? "Wir sind total glücklich.[...] Beide Löwen, also Dagmar Wöhrl und Carsten Maschmeyer, stehen uns jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und haben uns schon in vielen wichtigen Unternehmensentscheidungen mit ihrer Expertise weitergebracht", betonen Katharina und Anna. "Wir sind auch zwei Jahre nach dem Pitch vollkommen zufrieden mit unserer Entscheidung, die 10% Unternehmensanteile jeweils zur Hälfte für ein Investment von 50.000 Euro abgegeben zu haben."

Instagram / dagmar_woehrl Dagmar Wöhrl mit Katharina Meyer von Kuchentratsch

Instagram / dagmar_woehrl Dagmar Wöhrl zu Besuch bei Kuchentratsch

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer, Investor bei "Die Höhle der Löwen"

