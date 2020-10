Eniko Hart (36) gibt ein Body-Update! Die Ehefrau von Kevin Hart (41) hat vor rund zwei Wochen ihr zweites Kind auf die Welt gebracht – eine kleine Tochter namens Kaori Mai. Während der Schwangerschaft postete die Influencerin regelmäßig Fotos von ihrer wachsenden Babykugel im Netz. Nach der Geburt lässt sie ihre Community nun daran teilhaben, wie sich ihr Bauch wieder zurückbildet. Und schon jetzt ist er wieder total flach!

In einem eng anliegenden Sportoutfit posiert Eniko selbstbewusst für die Kamera. Bei den Instagram-Aufnahmen ist klar: Die frischgebackene Zweifachmama fühlt sich in ihrem Körper pudelwohl. Viele ihrer Follower sind von ihrem After-Baby-Body total begeistert: "Wie kann jemand kurz nach der Entbindung so wunderschön und perfekt sein?", wundert sich ein User. Ein anderer kann es ebenfalls kaum glauben: "Wie geht das? Ich meine, du hast gefühlt gestern erst ein Baby bekommen!"

Dass sich die 36-Jährige auf die Zeit nach der Schwangerschaft freut, hatte sie bereit kurz vor der Geburt betont: "Ich kann es nicht erwarten, diesen Bauch loszuwerden", offenbarte sie ihren Fans. Sie wünsche sich ihre flache Körpermitte zurück, damit sie endlich wieder in ihre Klamotten passe.

Anzeige

Instagram / enikohart Eniko Hart im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / enikohart Eniko Hart mit Tochter Ori

Anzeige

Instagram / enikohart Eniko und Kevin Hart im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de