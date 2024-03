Kevin Hart nimmt Comedy-Preis mit gesamter Familie entgegen

Comedian Kevin Hart (44) nahm am 24. März den Mark-Twain-Preis für seine Leistung als Komiker entgegen. Er erschien mit seiner gesamten Familie auf der Veranstaltung und sorgte damit für einen süßen Auftritt auf dem roten Teppich. Seine Frau Eniko Hart (39) und seine vier Kinder Heaven (19), Kaori, Hendrix (16) und Kenzo (6) strahlten mit ihm in die Kamera. Kevin tritt nur selten mit seiner gesamten Familie auf – für die 25. Verleihung des Preises haben sich alle in Schale geworfen.

Kevin Hart und Schauspielerin Torrei Hart (46) heirateten im Jahr 2003 – aus dieser Ehe stammen Kaori und Kenzo. Das Paar trennte sich 2010 und der Comedian fand in Eniko seine neue Partnerin. Die beiden sind seit 2016 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder: Heaven und Hendrix. Sein Nachwuchs bedeutet dem Schauspieler alles, was er auch in seiner Dankesrede zum Ausdruck brachte: "Ich atme für euch. Ich lebe für euch." Er betrachte den Preis als große Ehre und noch fühle sich diese Anerkennung surreal an.

"Durch Comedy verarbeite und kommentiere ich das, was ich in der Gesellschaft und im Alltag beobachte. Ich bin dem Kennedy-Center dankbar, dass es meine Stimme und meinen Einfluss auf die Kultur anerkennt", führte er weiter aus. Der Mark-Twain-Preis wurde 1998 erstmals verliehen – Schauspieler und Comedian Richard Pryor erhielt die Auszeichnung als Erster. Die Ehrung gilt als die wichtigste im Bereich Comedy in den USA und über die Jahre freuten sich hochkarätige Comedy-Stars wie Whoopi Goldberg (68), Eddie Murphy (62) und Adam Sandler (57) über den Preis.

Getty Images Eniko Hart und Kevin Hart, März 2024

Getty Images Kevin Hart bei der Mark-Twain-Preisverleihung im März 2024

