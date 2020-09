Eniko Hart (36) fiebert der Geburt entgegen! Die Influencerin und ihr Ehemann Kevin Hart (41) freuen sich derzeit auf ihren zweiten Nachwuchs. Nach ihrem Sohn Kenzo erwarten sie nun ein kleines Mädchen. Die zukünftige Mutter von zwei Kindern lässt ihre Fans seit den Babynews an der Schwangerschaft teilhaben und präsentiert ihren wachsenden Bauch immer mal wieder in den verschiedensten Outfits im Netz. Mittlerweile sind es nur noch ein paar Wochen bis zur Entbindung – für Eniko auf jeden Fall ein Grund zur Freude!

Während sie in ihrer Instagram-Story verschiedene Sportoutfits vorführt, in denen ihre pralle, kugelrunde Körpermitte ziemlich gut zur Geltung kommt, gesteht sie: "Ich kann es nicht erwarten, diesen Bauch loszuwerden, damit die Klamotten wieder angenehmer zu tragen sind, aber ich musste euch einfach diese Farben zeigen." Am Ende entscheidet sie sich für kurze Leggings und einen Sport-BH und schon kann es losgehen: Mit XXL-Wölbung präsentiert sie ihren Fans einige Übungen, die während der Schwangerschaft zu ihrem Fitnessprogramm gehören.

Dass sie ihren Körper aber nicht nur im Trainingsanzug gut in Szene setzen kann, bewies sie vor wenigen Tagen auf ihrem Kanal: Die Beauty trug ein hautenges Kleid und hochhackige Sandalen. "Ich möchte ausgehen, mich stylen und die letzten Wochen mit ihr in meinem Bauch genießen, so gut ich kann", schrieb sie zu einem Schnappschuss ihres Looks.

Instagram / enikohart Eniko Hart im September 2020

Instagram / enikohart Eniko und Kevin Hart

Instagram / enikohart Eniko Hart im September 2020

