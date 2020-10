Neues Baby-Update von Kevin Hart (41) und seiner Frau Eniko (36)! Erst vergangene Woche gaben die beiden bekannt, dass sie erneut stolze Eltern geworden sind. Endlich ist der Nachwuchs der Patchwork-Familie also da! Das Paar hat bereits ein gemeinsames Kind, Kevin wurde nun sogar schon zum vierten Mal Papa. Jetzt zeigen die Eheleute ihren jüngsten Spross zum ersten Mal im Netz!

Gleich mehrere Fotos ihres neuen Familienmitglieds postet Eniko stolz auf Instagram. "Wenn dein Herz buchstäblich wieder außerhalb deines Körpers lebt. Ori, mein Mädchen, du bist alles, was ich mir jemals hätte vorstellen können und noch mehr. Mein Licht", verleiht die frischgebackene Mama ihrer Liebe Ausdruck. Die Follower sind begeistert, sogar Kelly Rowland (39) kommentiert den süßen Schnappschuss. "Was für eine Schönheit! Genau wie ihre Mutter", schreibt die Sängerin. Ein weiteres Pic zeigt das Neugeborene mit all seinen Geschwistern, diese freuen sich augenscheinlich über ihre Schwester.

Nicht nur von dem neuen Familienzuwachs posten die zwei Megastars eifrig Fotos auf ihren Social-Media-Kanälen. Auch von seinen anderen drei Kindern teilt das Ehepaar regelmäßig Bilder mit seiner Fangemeinde.

Instagram / enikohart Hendrix Hart, Heaven Hart und Kenzo Kash Hart mit Schwester Ori Hart

Instagram / enikohart Eniko und Kevin Hart im August 2020

Getty Images Eniko Hart mit ihrem Mann Kevin, Dezember 2016

