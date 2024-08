Kevin Hart gesteht: Er nahm vor seinem Seitensprung Drogen

Kevin Hart (45) gesteht, dass er, bevor er seine Frau Eniko Hart (39) 2017 in Las Vegas betrog, die Droge MDMA – auch bekannt als Ecstasy oder Molly – zu sich genommen habe. Dies kam laut Daily Mail während einer Aussage des Schauspielers am Los Angeles Superior Court heraus. Dort läuft gerade ein Verfahrens gegen dessen ehemaligen Freund Jonathan "JT" Jackson. Kevin sagt während der Anhörung aus, dass ein Freund ihn dazu gedrängt habe, die Droge zu nehmen, obwohl er ursprünglich dagegen gewesen sei. Schlussendlich gab er nach und mischte die Droge in sein Getränk. "Ich habe es in mein Getränk getan. Ich hatte etwas Wasser da. Es war mit Wasser verdünnt. Weil es in meinem Getränk ist, geht es mir gut. Ich habe kein Problem mit dem Trinken", schildert er.

In seiner Aussage erklärt der 45-Jährige, dass er im Laufe der Nacht auf eine Frau namens Montia Sabbag getroffen sei, mit der er später – in Begleitung einer weiteren Dame namens Morgan– auf sein Hotelzimmer gegangen sei. Morgan habe das Zimmer allerdings gleich wieder verlassen. Kevin gibt außerdem an, dass er in der Nacht, in der sie sich trafen, keinen Sex mit Montia gehabt habe, sondern erst am nächsten Morgen. Sie habe angeblich versucht, die beiden nah an einer versteckten Kamera zu positionieren, um ein Sexvideo aufzunehmen, mit dem der Hollywoodstar später erpresst wurde. An diesem Plan soll auch Jonathan beteiligt gewesen sein.

Jonathan Jackson verklagte Kevin im Juli dieses Jahres auf 12 Millionen US-Dollar Schadenersatz. Er behauptet, dass sein früherer Kumpel gegen eine sorgfältig ausgehandelte Vereinbarung verstoßen habe, in der er versprochen hatte, Jonathan öffentlich von allen Vorwürfen der Erpressung freizusprechen. Obwohl der "Jumanji"-Darsteller im Oktober 2021 eine Erklärung auf Instagram veröffentlichte, in der er Jackson als "nicht schuldig" bezeichnete, behauptet Jackson, dass dies nicht ausreiche, um seinen Ruf vollständig wiederherzustellen. Wie das Online-Magazin berichtet, argumentiert JT, dass er aufgrund der unzureichenden Erklärung enorme Schwierigkeiten habe, neue Schauspielrollen zu bekommen.

Getty Images Kevin Hart mit seiner Frau Eniko

Getty Images Kevin Hart, "Central Intelligence"-Darsteller

