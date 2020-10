Pietro Lombardi (28) ist eine waschechte Hit-Maschine. Seit Jahren landet fast jeder seiner Songs an der Spitze der Charts. Klar, dass sich viele Kollegen darum reißen, auch mal einen Track mit ihm aufzunehmen. Mit Rapper Kay One (36) war er bereits mehrfach im Studio und Pietro ist nie abgeneigt, wenn jemand ein Feature vorschlägt. Kommt also vielleicht bald ein Lied mit Jennifer Lopes di Gaspare? Der Krass Schule – Die jungen Lehrer-Star bekundete im Gespräch mit Promiflash jedenfalls großes Interesse.

Die Laien-Darstellerin ist gerade dabei, ihre Musikkarriere voranzutreiben und verriet Promiflash nun, mit welchem Sänger sie sich gerne mal für einen Song zusammentun würde. "Ich könnte mir – allein, weil wir dieselbe Fanbase haben – sehr gut Pietro Lombardi vorstellen. Ich glaube, das ist echt ein Lieber", meinte Jennifer. Ansonsten glaubt sie, dass es auch mit einem Rapper gut funktionieren könnte. "So ein Mix aus Spanisch und Deutsch und dann noch ein Rap-Part, das wäre auch cool", schwärmte sie.

Einen ehemaligen DSDS-Kandidaten hat sich Jennifer bereits geschnappt – und zwar Pietros ehemaligen Schützling Momo Chahine. Vor rund einem Monat erschien ihr Track "Baila" und zumindest den hat auch der Papa von Alessio (5) ordentlich gefeiert. Was meint ihr: Sollte er auch mal einen Song mit Jennifer aufnehmen? Stimmt ab!

Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi bei "Let's Dance" 2018

Anzeige

Krass Schule – Die jungen Lehrer, RTL II Jennifer Lopes di Gaspare, bekannt aus "Krass Schule – Die jungen Lehrer"

Anzeige

Instagram / missllopes Momo Chahine und Jennifer Lopes di Gaspare

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de