Diese Woche ist es endlich soweit: Die brandneue Webserie Das Internat mit jeder Menge Social-Media-Stars und mittendrin TV-Legende Sonya Kraus (47) startet! Ab dem 15. Oktober ist die Teenie-Show über eine Gruppe Internatsschüler auf Joyn verfügbar. Die frühere Talkshow-Blondine spielt dabei die strenge Rektorin Frau Meyer-Stäblein – und die hat ein pikantes Geheimnis! Klammheimlich hat sie eine Affäre mit ihrem Referendar Jonas Heckenberger, gespielt von Chris Irslinger. Im Promiflash-Interview hat Sonya verraten, wie heiß die Dreharbeiten mit ihrem jungen Kollegen so waren!

Die ersten Fotos zeigten schon: Frau Meyer-Stäblein und Herr Heckenberger scheinen sich mehr als gut zu verstehen! Die heißen Flirt- und Liebesszenen aber authentisch rüberzubringen, war für die beiden Schauspieler gar nicht so einfach. Denn Chris kam gerade erst mit fertigem Schauspielabschluss in der Tasche ans Set, wie Sonya im Promiflash-Interview erzählte: "Er war auf der einen Seite extrem cool und entspannt, auf der anderen Seite aber schon nervös, dass er gleich mit mir die durchaus fortgeschrittenen Szenen, die Erwachsenen-Szenen drehen musste. Da durfte ich dann auch wieder Mutti sein im Prinzip. Mir lag es schwer am Herzen, dass sich dort jeder wohlgefühlt hat."

Das heimliche Affären-Pärchen zu spielen, habe den beiden aber mächtig Spaß gemacht, wie Sonya weiter berichtete. "Wir haben uns totgelacht, es war fantastisch. Wir hatten richtig Freude." Sogar Chris' Partnerin wollte Sonya während der Dreharbeiten ein gutes Gefühl geben. Schließlich musste diese zum ersten Mal wegen ihres Jobs ihren Freund teilen. Doch dafür hatte die ehemalige "talk talk talk"-Moderatorin eine coole Lösung: "Ich habe ihm vorgeschlagen, ob wir seiner Freundin nicht noch eine nette Nachricht schicken. Und dann war die auch ganz happy." Wie sich Sonya als strenge Rektorin in "Das Internat" so macht, können die Fans ab dem 15. Oktober auf Joyn sehen. Eines hat sie jedenfalls schon verraten: Frau Meyer-Stäblein ist eine Mischung aus American Pie-Figur Stiflers Mom, "Heidi"-Charakter Fräulein Rottenmeier und der liebenswerten TV-Persönlichkeit selbst!

benrashots "Das Internat"-Cast

benrashots Sonya Kraus in "Das Internat"

Getty Images Sonya Kraus bei der "Hinterm Horizont"-Premiere in Hamburg 2016

