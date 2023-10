Sonya Kraus musste mit ihrer Familie in Luftschutzbunker!

Das wird Sonya Kraus (50) wohl so schnell nicht vergessen. Die Moderatorin nimmt ihre Fans im Netz gerne mit auf ihre Reisen durch die Welt. Unter anderem liebt sie es, ihre Freunde in der israelischen Metropole Tel Aviv zu besuchen. "Weil es eine so unfassbar freie, westliche und offene Stadt ist", erklärt sie ihren Fans auf Instagram. Doch der letzte Trip in die Stadt endete mit einer Erfahrung, die die Blondine wohl erst einmal verarbeiten muss: Aufgrund des aktuellen Krieges muss Sonya zusammen mit ihrer Familie 24 Stunden in einem Luftschutzbunker ausharren, bis sie den Heimweg antreten kann...

