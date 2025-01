Sonya Kraus zeigt stolz nachgewachsene Haare nach Chemo

Sonya Kraus (51) hat sich mit einer emotionalen Geste auf Instagram an ihre Fans gewandt. Rund drei Jahre nach ihrem Haarverlust durch eine Chemotherapie präsentierte die Moderatorin ihre inzwischen nachgewachsene blonde Mähne. In einem kurzen Video zog sie ihre Perücke ab und zeigte stolz ihr eigenes Haar. "Ziemlich genau vor drei Jahren fielen mir die Haare - dank Chemo - büschelweise aus. Trotzdem hatte ich irre viel Spaß beim Ausprobieren und habe mich später in meine 'Fiffis' schwer verliebt. Jetzt sind die Zotteln wieder dick und lang, trotzdem vermisse ich manchmal mein easy peasy ruckzuck glambam Zweithaar", verriet die 51-Jährige gelassen und selbstbewusst.

Hinter ihr liegt eine Zeit voller Herausforderungen: Im September 2021 wurde bei der aus "talk talk talk" bekannten Moderatorin Brustkrebs diagnostiziert. Sie unterzog sich einer Mastektomie, bei der beide Brüste entfernt wurden, und durchlief anschließend eine Chemotherapie. Anfang 2022 machte Sonya ihre Erkrankung öffentlich und berichtete, dass sie sich trotz allem "unverschämt gut" fühle. Ihre positive Einstellung und der Fokus auf das Gute hätten ihr enorm geholfen, erklärte sie damals Bild. Für ihre Fans und andere Betroffene betonte Sonya, wie wichtig eine kämpferische und optimistische Haltung sei. Besonders eindrucksvoll ist, wie sie ihre Reise immer wieder offen mit der Öffentlichkeit geteilt hat.

Abseits ihrer gesundheitlichen Herausforderungen hat sich Sonya immer ihre humorvolle Art und Lebensfreude bewahrt. Die gebürtige Frankfurterin ist nicht nur im Fernsehen erfolgreich, sondern auch Mutter von zwei Söhnen, die 2010 und 2012 geboren wurden. Über die Jahre hinweg hat sie sich mit ihrem erfrischenden Auftreten in die Herzen des Publikums gespielt. Ihre Rückkehr zu vollem Haar ist nicht nur für sie ein persönlicher Sieg, sondern auch eine Inspiration für zahlreiche Menschen, die ähnlichen Kämpfen gegenüberstehen.

Getty Images Sonya Kraus, Moderatorin

Getty Images Sonya Kraus im Juni 2023