"Frei von Ängsten": Sonya Kraus ist nach Krebs gelassener

Sonya Kraus (50) blickt voller Hoffnung in die Zukunft! Nachdem die TV-Moderatorin 2022 die Diagnose Brustkrebs erhalten hatte, bekämpfte sie die Krankheit mit einer Chemotherapie. Inzwischen gilt sie als krebsfrei. Im Bunte-Interview macht sie jetzt deutlich, dass sie seither viel gelassener im Umgang mit der Erkrankung sei. "Ich bin heute völlig frei von Ängsten, weil ich weiß, dass – wenn es so sein sollte und diese Krankheit [...] zurückkehrt – ich einfach wieder und weiter kämpfe", betont sie.

Außerdem nutzt Sonya die Chance, anderen Betroffenen Mut zu machen – und dabei wird auch klar, wie zuversichtlich die einstige "Glücksrad"-Moderatorin mittlerweile an die Sache herangeht. "Für alle, die heute in einer ähnlichen Situation sind und die eine Hiobsbotschaft erhalten haben wie ich damals: Ja, es gibt Hoffnung!", versichert die gebürtige Frankfurterin. Außerdem erklärt sie, dass in jeder Frau "eine große Kämpferin" stecke, die manchmal entfesselt werden müsse.

Schon Ende 2022 sprach die Blondine mit dem Magazin über ihre Erkrankung und die Veränderungen, die sie nach der überstandenen Therapie an sich wahrgenommen habe. "Mein Pflichtbewusstsein gegenüber meinem Job hat ein bisschen abgenommen. Ich würde nicht sagen, dass ich vergnügungslustig bin, aber reisen ist etwas – da habe ich noch eine ganz lange Bucketlist", zählte Sonya zu diesem Zeitpunkt auf.

