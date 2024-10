"Schönste Seele": Sonya Kraus trauert um Freund Liam Payne

Am Mittwochabend erschütterte Liam Paynes (✝31) tragischer Tod die Musikwelt. Zahlreiche Fans, Freunde und Musikkollegen nahmen seither von dem One Direction-Star emotionalen Abschied im Netz. Auch einige deutsche Stars trifft der Tod von dem Popstar zutiefst. So auch die Moderatorin Sonya Kraus (51). Sie widmete ihrem langjährigen Freund kürzlich einen Beitrag auf Instagram. "Die schönste Seele, mein 'British Puppy'. Nach außen cooler Bad Boy, aber tatsächlich zart und sanft. [...] Mein Herz schmerzt", schreibt die "Glücksrad"-Bekanntheit traurig zu zahlreichen gemeinsamen Fotos.

Wie Sonyas Beitrag zeigt, waren sie und Liam offenbar sehr gute Freunde. Die Schnappschüsse zeigen, wie die beiden unter anderem zusammen Zeit am Strand oder auf einem Boot verbringen. Besonders berührend ist das letzte Foto, das einen gemalten Kaffeebecher zeigt. Auf dem Gemälde ist der One-Direction-Star markiert, was darauf hindeutet, dass Liam das Bild für Sonya gemalt hat. Zahlreiche Fans sind überrascht über Sonyas Verbindung zu dem britischen Popstar. "Verrückt, wie viele dieser Personen du persönlich kennst bzw. kanntest", schreibt nicht nur ein verwunderter User.

Sonya ist nicht die einzige, die dem Musiker nach seinem Tod Tribut zollt. Vor wenigen Stunden meldeten sich auch Liams ehemaligen Band-Kollegen zu Wort. In einem gemeinsamen Statement auf Instagram verkündeten die einstigen One-Direction-Mitglieder: "Wir sind von der Nachricht von Liams Tod völlig erschüttert. Zu gegebener Zeit und wenn alle wieder zu Kräften gekommen sind, wird es mehr zu sagen geben." Die Sänger machten zudem deutlich, dass sie sich erst einmal die Zeit nehmen wollen, das Geschehene zu verarbeiten. "Wir lieben dich, Liam. Dein Louis, Zayn, Niall und Harry", fanden sie emotionale Schlussworte.

Getty Images Sonya Kraus im Juni 2023

Getty Images One Direction im Dezember 2014