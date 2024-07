Nach Krebserkrankung: Sonya Kraus' Haare wachsen wieder nach

Hinter Sonya Kraus (51) liegt eine schwere Zeit. Nachdem die Moderatorin Anfang 2022 ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht hatte, machte sie eine Chemo und verlor im Zuge dessen ihre Haare. Zwischenzeitlich setzte sie auf Perücken, die sie liebevoll "Fiffis" nannte. Nun muss Sonya aber nicht mehr auf sie zurückgreifen, wie sie stolz im RTL-Interview verrät: "Ja, sie [ihre Haare] sind back. Gott sei Dank. Ich habe zwar meine Fiffis auch geliebt, aber es ist natürlich schon praktisch, wenn man mit dem eigenen Haar mal wieder ausgehen kann."

Damals wie heute habe Sonya immer versucht, öffentlich mit ihrer Krankheit umzugehen, um anderen Mut zu machen. "Alles wächst nach. Deswegen alle, die jetzt in der Situation sind, Haarverlust – wodurch auch immer. Es wächst wieder und ich drücke die Daumen, dass sich eine Lösung findet. Und für zwei Jahre oder für ein Jahr mal Fiffi – das geht auch", erklärt die 51-Jährige.

Mittlerweile gilt Sonya als krebsfrei. Eine Tatsache, die die zweifache Mama aufatmen lässt. "Ich bin heute völlig frei von Ängsten, weil ich weiß, dass – wenn es so sein sollte und diese Krankheit [...] zurückkehrt – ich einfach wieder und weiter kämpfe", verriet sie in einem Interview mit Bunte. Aus ihrer Diagnose Brustkrebs habe sie dennoch einiges gelernt, wie sie gegenüber RTL verriet: "Wenn man mal so einen Schock erlebt hat und durch so ein Tal gegangen ist, dann genießt man das Leben umso intensiver."

Getty Images Sonya Kraus im Juni 2023

Instagram / sonyakraus Sonya Kraus im November 2023

