Pietro Lombardi (28) hat die Faxen dicke! Heute Abend startete sein einstiger Flirt Melissa Dahm (25) in das TV-Abenteuer Die Bachelorette. Ende 2019 hatte sie noch kurz den Ex-DSDS-Juroren gedatet – doch aus dem anfänglichen Knistern wurde nichts. Schon während ihrer diesjährigen Teilnahme bei Kampf der Realitystars sprach Melissa ziemlich offen über die Liaison mit dem Sänger, was diesen schwer überraschte. Dass die süße Schwäbin nun aber auch in der ersten Bachelorette-Folge das Thema Pietro nicht unerwähnt lassen konnte, stieß diesem nun übel auf!

In seiner Instagram-Story machte sich Pietro Luft – denn der eigentlich stets gut gelaunte Entertainer kann nicht verstehen, warum Melissa immer die gleiche Leier auflegt: "Melissa, es reicht doch. Hey, Fräulein Gloria, es reicht doch. Wir haben es doch verstanden, erst bei 'Kampf der Realitystars', jetzt bei 'Die Bachelorette'. Hoffentlich hast du deinen Traumprinzen gefunden. Wir haben uns zwei Mal getroffen. Du machst so, als ob das voll das Ding war. Es reicht doch. Es weiß doch jeder. Ist doch cool. Warum musst du das überall erzählen? Warum brüstest du dich so sehr damit?", motzte er vor sich hin.

Auf der anderen Seite kann der Papa von Alessio Lombardi (5) auch nachvollziehen, warum die brünette TV-Persönlichkeit immer wieder über ihre kurze Affäre spricht: "Natürlich, es hört sich gut an, zu sagen, ich habe mich mit Pietro getroffen, aber es reicht doch! Nächstes Jahr erzählt sie es wahrscheinlich im Dschungelcamp", ätzte Pie. Vor lauter Entrüstung drückte er anschließend bei seinem parkenden Auto auf die Hupe. Na, ob Melissa diese Reaktion wohl gefallen wird?

