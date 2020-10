Wie niedlich! Schon seit über zehn Jahren gehen Sarah Connor (40) und ihr Manager Florian Fischer (46) gemeinsam durchs Leben. Inzwischen sind sie nicht nur verheiratet, sondern haben auch zwei gemeinsame Kinder. Sowohl ihren Mann als auch ihre Kinder versucht Sarah allerdings, so gut es geht, aus der Öffentlichkeit herauszuhalten – gemeinsame Schnappschüsse bekommen die Fans daher nur selten zu sehen. Doch jetzt machte die 40-Jährige eine Ausnahme: Am Dienstag feierte Florian seinen 46. Geburtstag – und wurde von seiner Frau im Netz mit Glückwünschen unter süßen Fotos überhäuft!

Auf Instagram teilte Sarah eine Reihe von gemeinsamen Bildern mit ihrem Liebsten. Darunter widmete sie dem einstigen Sänger liebevolle Worte: "Happy Birthday, mein stolzer König, sexy Beschützer, engster Vertrauter, sanfter Tränen-Weg-Küsser, unendlich Geliebter und so vieles mehr!" Dazu teilte sie außerdem eine Reihe schwarzer und weißer Herz-Emojis.

Erst vor wenigen Monaten machte Sarah in einem Interview mit Bild am Sonntag deutlich, wie glücklich sie mit Flo an ihrer Seite ist. "Dieser Mann ist mein Fels in der Brandung, der Leuchtturm für mein verlorenes Schiff", schwärmte die "From Sarah With Love"-Interpretin.

Florian Fischer und Sarah Connor

Florian Fischer und Sarah Connor

Florian Fischer und Sarah Connor im November 2019 in Baden-Baden

