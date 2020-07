Sarah Connor (40) schwebt noch immer mindestens auf Wolke sieben, wenn nicht sogar höher. Erst am vergangenen Freitag zeigte die Sängerin der Netzwelt, wie glücklich sie an der Seite ihres Schatzes Florian Fischer (45) ist. Die beiden urlauben aktuell ohne ihre Kids auf Ibiza und genießen ihre traute Zweisamkeit offenbar in vollen Zügen. Es steht außer Frage: Sarah kann nicht aufhören, übers ganze Gesicht zu strahlen – und das auch noch nach zehn Jahren!

Die 40-Jährige scheint das ganz große Los gezogen zu haben – schließlich ist ihr Traummann nicht nur die Liebe ihres Lebens: Flo ist auch Sarahs Manager. Und während es für wohl viele Paare nicht infrage käme, Privates mit der Arbeit zu verknüpfen, festigt diese Verbindung allem Anschein nach sogar Sarahs und Florians Beziehung. "Dieser Mann ist mein Fels in der Brandung, der Leuchtturm für mein verlorenes Schiff", schwärmt die vierfache Mama im Interview mit Bild am Sonntag.

Die rosarote Brille sitzt Sarah also auch noch nach einem Jahrzehnt fest auf der Nase. "Ich bin so verdammt verliebt in dich", schrieb sie erst kürzlich zu einigen superromantischen Pärchenbildern auf Instagram.

Instagram / sarahconnor Sarah Connor (rechts) mit ihrem Freund Florian Fischer im Juli 2020

Instagram / sarahconnor Florian Fischer und Sarah Connor

Getty Images Florian Fischer und Sarah Connor in Berlin 2013



