Heiß, heißer, Chloe Ferry (25)! Die britische Geordie Shore-Schauspielerin zeigt sich auf ihrem Social-Media-Account ja gerne mal sexy und freizügig. Das kommt bei ihren Followern gut an. In einem ihrer neuesten Posts zeigt das TV-Sternchen mal wieder besonders viel Haut und posiert ganz nach dem Motto: Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Nur mit einem knappen Höschen bekleidet, heizt der Reality-Star seinen Fans ganz schön ein!

Ein heißes Bad mit Chloe Ferry gefällig? In einem neuen Instagram-Post zeigt sich die Blondine von hinten in ihrem Badezimmer und ist dabei nur mit einem weißen Höschen bekleidet. In der Bildunterschrift lädt sie in ihre Badewanne ein. "Kommt ihr auch rein?", fragt sie ihre Fans. Das pralle Hinterteil der Blondine kommt auf dem Foto besonders gut zur Geltung. Den Followern gefällt, was sie sehen: "Sensationell schön" und "Atemberaubend wie immer" sind nur einige der Kommentare unter dem Foto.

Erst vor wenigen Wochen half Chloe mit einem Brazilian Butt Lifting bei der Form ihres Pos nach. Das Reality-Sternchen hat sich für ihr Aussehen schon einige Male unters Messer gelegt. Nachdem sie sich auch ihre Brüste bereits zwei Mal vergrößern lies, möchte Chloe ihre Oberweite jetzt wieder verkleinern. So soll ihre schlanke Figur besser zur Geltung kommen.

Instagram / chloegshore1 "Geordie Shore"-Star Chloe Ferry, 2020

Instagram / chloegshore1 Reality-Star Chloe Ferry

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry, 2020

