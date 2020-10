Na hoppla, diese Verkündung kommt überraschend! Zweifelsohne: Ariana Grande (27) mauserte sich in den vergangenen Jahren zur absoluten Pop-Prinzessin. Fast alles, was die Brünette in musikalischer Hinsicht angepackt hat, wurde zu Gold. Zuletzt flashte sie ihre Fans mit einem Duett mit Lady Gaga: Der Track "Rain On Me" kletterte direkt an die Spitze der Charts. Doch das soll es für dieses Jahr bei Weitem nicht gewesen sein: Ariana gab nun aus dem Nichts heraus bekannt, dass sie ein neues Album veröffentlichen werde – und das schon sehr bald!

Die frohe Botschaft teilte Ariana via Twitter – und veröffentlichte davon auch einen Screenshot auf Instagram: "Ich kann es nicht abwarten, euch mein Album diesen Monat zu präsentierten", lautete die kurze Botschaft, die eine Welle der Begeisterung lostrat. Innerhalb einer Stunde heimste der Post über eine Million Likes ein.

Und nicht nur die Fans sind total aus dem Häuschen – sogar der offizielle Instagram-Account des Senders MTV meldete sich zu Wort: "Ich war wirklich nicht darauf vorbereitet!" Und auch Hollywood-Star Halle Berry (54) hinterließ ein "Oooo" sowie zahlreichen Herzen.

Instagram / arianagrande Ariana Grande, Sängerin

Getty Images Ariana Grande bei "NYC Pride: Dance On The Pier", 2015

Getty Images Ariana Grande, Musikerin

