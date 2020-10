Zwischen diesen beiden Turteltauben scheinen ordentlich die Funken zu sprühen! Marcellino Kremers und Dijana Cvijetic (26) gaben erst vergangenen Monat bei Das große Sat.1 Promiboxen völlig überraschend bekannt, dass sie ein Paar sind. Jetzt, wo das Versteckspiel endlich ein Ende hat, zelebrieren die beiden ihre Liebe offen im Netz – da lässt das nächste süße Pärchen-Pic nicht lange auf sich warten!

Aktuell genießt das Paar seinen gemeinsamen Urlaub in der Türkei – und lässt seine Follower daran intensiv teilhaben. Marcellino zeigt jetzt mit einem Foto auf Instagram, wie ernst es ihm mit seiner neuen Flamme ist: "Es ist eine Sache für immer", schreibt er unter das Bild und macht seiner Dijana damit eine wirklich süße Liebeserklärung. Es scheint, als hätten die beiden die große Liebe gefunden.

Sowohl Marcellino als auch Dijana nahmen an Love Island teil – allerdings in unterschiedlichen Staffeln! Erst nach ihrer gemeinsamen Teilnahme an dem Format Kampf der Realitystars habe es so richtig gefunkt. Die beiden sind aber ziemlich froh darüber, sich nicht in der Dating-Show getroffen zu haben: "Wir waren da noch jünger, und die Show ist so eine Achterbahnfahrt der Gefühle, es geht da auf und ab", erzählte Marcellino Promiflash im vergangenen Monat.

Anzeige

Instagram / deeanaofficial Marcellino Kremers und Dijana Cvijetic, bekannt aus "Love Island"

Anzeige

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic und Marcellino Kremers

Anzeige

Instagram / deeanaofficial Marcellino Kremers und Dijana Cvijetic

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de