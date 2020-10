Alles auf Anfang! Knapp eine Woche ist es nun her, dass Michael Wendler (48) DSDS den Rücken gekehrt hatte – bis vor wenigen Tagen war noch unklar, wie es ohne den Schlagersänger mit der Jury weitergehen wird. Immerhin liefen die Dreharbeiten bis zu seinem überraschenden Abgang schon auf Hochtouren. Dieter Bohlen (66) erklärte dann am Mittwoch, dass er, Maite Kelly (40) und Mike Singer (20) als Trio durchstarten werden – und mittlerweile sind die Juroren auch schon wieder fleißig bei der Arbeit.

In einem Kloster in Baden-Württemberg wurden die Dreharbeiten zur kommenden Staffel gestern wieder aufgenommen. RTL war vor Ort und hakte bei den drei Juroren nach, wie sie nun mit der Situation umgehen. "Ich finde einiges komisch, was der da macht, aber das sei ihm überlassen", lautete das Feedback von Jury-Küken Mike. "Natürlich war die Neuigkeit sehr überraschend, ich habe es überhaupt nicht kommen sehen", ergänzte Maite das Statement ihres Kollegen. Auch Dieter hat Wendlers Show-Aus nicht kommen sehen: "Ich muss ganz klar sagen, dass wir uns alle gut verstanden haben. Es gab überhaupt keinen Stress, keine bösen Worte hinter den Kulissen."

Obwohl sich am Set alle professionell verhalten hatten, trauert der Poptitan Michael allerdings nicht hinterher. "Ob jetzt wirklich einer mehr oder weniger da ist, macht für dieses Format überhaupt keinen Unterschied. Ich glaube, wenn ein Kameramann ausgefallen wäre, wäre das schlimmer gewesen", machte Dieter, der es gut findet, nun zu dritt weiterzumachen und Michaels Platz nicht neu zu besetzen, seinen Standpunkt deutlich.

