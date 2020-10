Überraschendes Liebes-Aus bei Anne Wünsche (29)! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Schauspielerin und ihr Liebster Karim gehen nach gut eineinhalb Jahren Beziehung plötzlich wieder getrennte Wege. Dies verkündete Anne nun via Social Media. Ihre beiden Töchter Juna und Miley waren stets große Fans des Synchronsprechers. Im Promiflash-Interview verriet die Influencerin jetzt, wie die beiden Mädels auf die Trennungs-News reagiert haben.

Anne hat sich vor eineinhalb Wochen von Karim getrennt und hat diese Entscheidung gleich am Tag darauf ihrem Nachwuchs mitgeteilt. "Ich bin mit solchen Dingen sehr offen und ehrlich und spiele nichts vor. Da es keine richtige Bindung gab – das war auch einer der Gründe [für die Trennung], hatten die beiden nicht so ein großes Problem damit", erklärte Anne gegenüber Promiflash. Scheint, als würden Miley und Juna den Ex ihrer Mama in Zukunft nicht unbedingt vermissen.

Außerdem verriet Anne im Promiflash-Interview, warum sie sich dazu entschieden hatte, die Beziehung zu beenden. "Ich habe wirklich gehofft, dass es passt, aber wir sind einfach zu unterschiedlich und haben zu unterschiedliche Ansichten einer Beziehung", begründete die Schauspielerin das Liebes-Aus.

