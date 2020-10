Was steckt hinter Anne Wünsches (29) Beziehungs-Aus? Vor über einem Jahr gab die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin bekannt, dass sie wieder glücklich vergeben sei – an einen Mann namens Karim. Doch ihre Liebe sollte nicht für immer sein: Anne Wünsche hat die Beziehung mit dem Synchronsprecher beendet. Die beiden seien zwar im Guten auseinandergegangen, dennoch fragen sich nun einige Fans: Was war der Grund für die Trennung?

Gegenüber Promiflash erklärte Anne: "Ich habe wirklich gehofft, dass es passt, aber wir sind einfach zu unterschiedlich und haben zu unterschiedliche Ansichten einer Beziehung." Schon seit einigen Wochen habe ihre Partnerschaft nicht mehr wirklich funktioniert. "Ich war einfach nicht mehr glücklich", schilderte die 29-Jährige ihre Gefühlslage genauer. Es habe von ihrer Seite aus einfach nicht mehr gepasst.

Zudem führten Anne und Karim eine Fernbeziehung. Während die Influencerin mit ihren beiden Töchtern aus früheren Beziehungen in Berlin lebt, hat ihr Verflossener seinen Hauptwohnsitz in München. Erst vor wenigen Wochen schien die zweifache Mutter jedoch sogar einen Umzug in Erwägung zu ziehen. "Ich könnte mir gut vorstellen, mal irgendwann hierher zu ziehen. Wer weiß, was die Zeit bringt" , hatte sie via Instagram verraten.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Freund Karim

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im September 2020

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Freund Karim

