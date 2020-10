Cardi B (28) wehrt sich gegen die Kritik an ihrem Liebes-Comeback mit Rapper Offset (28)! Erst vergangenen September wurde öffentlich, dass die "WAP"-Interpretin die Scheidung von ihrem Ehemann eingereicht hat. Doch nur wenige Wochen später näherte sich das Ex-Paar wieder an: Immer wieder waren sie zusammen gesehen worden, bis Cardi vor Kurzem dann wegen eines Nacktfoto-Versehens zugeben musste, dass wieder was mit Offset läuft. Die Musikerin bestätigte, dass sie es noch einmal miteinander versuchen wollen – und stieß damit auf jede Menge Unverständnis im Netz. Das will sich Cardi nun nicht länger gefallen lassen und sprach Klartext!

Da die Reunion des Ehepaares auf Cardis Geburtstag fiel, nahmen viele Fans an, dass die 28-Jährige ihren Ex nur wegen seiner üppigen Geschenke zurückgenommen hat. Doch das verneinte die US-Amerikanerin nun vehement in einem Twitter-Video: "Eine Beziehung dreht sich nicht immer nur um Geschenke und den ganzen Scheiß. Und auch wenn ich mit dem Vater meines Kindes nicht zusammen bin und er mir ein Auto zum Geburtstag schenkt, warum sollte er nicht? Ich brauchte ein Auto in Los Angeles. Das hat mich aber nicht wieder mit ihm zusammengebracht", ärgerte sie sich. Sie hätten sich schon vor der Party versöhnt. "Wir haben miteinander gesprochen und wir haben gesagt, dass wir es langsam angehen lassen und an uns arbeiten, Stück für Stück und Tag für Tag", stellte Cardi klar.

Die "I Like It"-Interpretin ist sich außerdem sicher: Hätte die Scheidungsnachricht im September nicht die Runde gemacht, müsste sie sich jetzt nicht für ihren erneuten Beziehungsversuch rechtfertigen. Auch dass immer wieder in der Öffentlichkeit von Missbrauch zwischen Cardi und Offset gesprochen werde, mache sie stinksauer. Denn ihre Partnerschaft sei alles andere als toxisch! "Ich bin in keiner Missbrauchsbeziehung weder physisch noch psychisch. Wenn ich und mein Freund Probleme haben, werde ich nicht ans Bett gefesselt oder werde nicht mit Hunderten Anrufen belästigt. Wenn ich eine Pause brauche, gehe ich in mein anderes Haus", machte sie deutlich.

Anzeige

Getty Images Cardi B imm September 2019 in New York

Anzeige

APEX / MEGA Offset und Cardi B bei der Show von Jimmy Kimmel

Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B, Rapperin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de