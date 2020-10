Ob diese Outfit-Wahl Absicht war? Dominic West (51) machte zuletzt mit der Knutscherei mit Schauspielkollegin Lily James (31) auf sich aufmerksam: Die beiden wurden vor einigen Tagen ziemlich innig von Paparazzi abgelichtet. Das Pikante an der ganzen Sache: Dominic ist mit der Landschaftsarchitektin Catherine FitzGerald verheiratet. Zwei Tage nach seinem Techtelmechtel mit Lily war der 50-Jährige nun wieder zurück bei seiner Partnerin – und da fiel eine Sache sofort ins Auge: Der Brite trug bei beiden Treffen die gleichen Klamotten!

Der "Tomb Raider"-Darsteller wurde am Sonntag in flagranti mit der 31-Jährigen erwischt. Bei ihrem Date trug die Schauspielerin ein verspieltes Blümchenkleid, während Dominic lediglich eine dunkle Jeans mit einem hellblauen Hemd kombinierte. Und von Klamotten wechseln hält er offenbar nichts: Kurz darauf zeigte er sich mit Catherine in genau demselben Outfit – nur ein braunes Sacko hatte er sich zusätzlich übergeworfen.

Bei ihrem gemeinsamen Auftritt in ihrem Wohnort Cotswolds in England betonte das Ehepaar, dass sie die jüngsten Ereignisse nicht entzweit hätten. "Unsere Ehe ist stark und wir sind immer noch zusammen", hieß es in einem öffentlichen Statement. Zu der Affäre äußerten sich die beiden allerdings nicht weiter.

Getty Images Der Schauspieler Dominic West

Getty Images Lily James, Schauspielerin

MEGA Dominic West und seine Frau Catherine FitzGerald

