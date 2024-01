Prinz Harry hatte wohl wegen Dominic West einen Wutanfall!

Was passierte vor über zehn Jahren? Dominic West (54) ist einer der Stars des Netflixhits The Crown. Der Schauspieler war selber mit einem Mitglied des königlichen Hauses befreundet gewesen. Für ein Charity-Event hatte er zusammen mit Prinz Harry (39) im Dezember 2013 eine Expedition in die Antarktis gemacht. Diese gemeinsame Erfahrung schweißte die beiden zusammen. Die Freundschaft ging jedoch in die Brüche, nachdem der Brite zu viele kompromittierende Details über den Trip preisgegeben hatte. Ein Insider berichtet nun, wie erbost Harry über Dominics Aussagen war!

Der "The Wire"-Darsteller hatte damals ausgepackt, dass der Blaublüter Champagner aus einer Beinprothese getrunken und "wahnsinnig unhöfliche Witze" gemacht habe. Gegenüber Mail Online schildert der Informant jetzt, dass Harry einen richtigen Wutanfall über die Behauptungen bekommen habe. Er soll den 54-Jährigen beschuldigt haben, dass dieser in seine Privatsphäre eingedrungen sei. Sein ehemaliger Expeditionspartner soll dies als lächerlich empfunden haben.

Im Interview für den Radiosender "Times Radio" zeigte Dominic jedoch Einsicht: "Wir haben sozusagen den Kontakt verloren, weil ich in einer Pressekonferenz zu viel gesagt habe und wir danach nicht mehr miteinander gesprochen haben", führte er aus. Eine Versöhnung scheint nicht in Aussicht zu stehen …

