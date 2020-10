Ist das Lily James' (31) neuer Freund? Gerade erst wurde bekannt, dass die Schauspielerin sich nach über fünf gemeinsamen Jahren von ihrem Langzeitfreund Matt Smith (37) getrennt hat. Trübsal blasen, steht für die "Cinderella"-Darstellerin deshalb aber offenbar nicht auf dem Plan. Sie ist anscheinend schon wieder auf Flirt-Kurs. Lily wurde gerade knutschend mit ihrem Schauspielkollegen Dominic West (50) erwischt – das Pikante daran: Dominic ist eigentlich verheiratet!

Am Sonntag wurden die 31-Jährige und der "The Affair"-Star, die zurzeit gemeinsam für eine neue Serie vor der Kamera stehen, bei einem Ausflug in Rom von Paparazzi abgelichtet. Wie diese Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, ging es dabei zwischen den Filmstars ziemlich heiß her. Beim gemeinsamen Essen konnten die beiden offenbar die Finger nicht voneinander lassen und haben sich immer wieder leidenschaftlich geküsst. Die Zärtlichkeiten und Turteleien gingen dann beim Sightseeing auf einem E-Roller weiter.

Dabei ist Dominic doch eigentlich offiziell noch in einer Beziehung. Seit 2010 ist er mit Landschaftsarchitektin Catherine FitzGerald verheiratet. Das Paar hat sogar vier gemeinsame Kinder. Über einer möglichen Trennung ist bisher noch nichts bekannt.

Getty Images Dominic West bei einem "Les Misérables"-Pressetermin

Getty Images Lily James bei den British Fashion Awards 2019

Getty Images Dominic West mit seiner Frau Catherine FitzGerald auf der Met-Gala, 2015

