Zweifel: Dominic West nahm "The Crown"-Rolle nicht direkt an

Diese Entscheidung hat er sich gut überlegt! Die letzte Staffel von The Crown ist seit wenigen Tagen verfügbar und schon jetzt ein voller Erfolg. Dominic West (54) übernahm in der fünften und sechsten Staffel die Rolle des heutigen Monarchen: König Charles. Der Brite musste daher ziemlich emotionale Szenen spielen – unter anderem welche, in denen es um den Tod von Prinzessin Diana (✝36) ging. Bevor er das Projekt annahm, hatte Dominic tatsächlich einige Zweifel!

In der Sendung "BBC 5 Live" thematisiert er sein Hadern mit einer Zusage. Er könne die Kritik an der Serie verstehen, da ziemlich private Situationen der vergangenen Jahre thematisiert werden. Dominic entschied sich trotzdem dafür, Charles zu spielen, da die Royals quasi "öffentliches Eigentum" seien. "Aber ich fühle mich immer noch unwohl bei dem Gedanken, dass irgendjemand [der Öffentlichkeit] ausgeliefert ist oder das Privatleben von irgendjemandem öffentlich gemacht wird", betonte der 54-Jährige. Manche Ereignisse seien einfach noch nicht so lange her, sodass noch "viel Trauer" da sei.

Dominic selbst machte keine guten Erfahrungen mit dem öffentlichen Leben. Denn 2020 war er beim Fremdknutschen mit Lily James (34) erwischt worden. Paparazzi hatten die beiden Schauspieler innig in Rom entdeckt. Seine Frau Catherine FitzGerald (52) soll damals außer sich gewesen sein, konnte ihm aber verzeihen. Mittlerweile wirken sie wieder glücklich miteinander.

Netflix Dominic West und Elizabeth Debicki in "The Crown"

Getty Images Die "The Crown"-Stars bei der Premiere der fünften Staffel im November 2022

Getty Images Dominic West im September 2023

