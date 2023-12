Deshalb sind Prinz Harry und Dominic West keine Freunde mehr

Er hat wohl eine Grenze überschritten! Der Schauspieler Dominic West (54) spielte in den letzten zwei Staffeln von The Crown den heutigen König, König Charles III. (75). In einem Interview erklärte er, dass er lange überlegt hatte, bevor er diesen Job annahm. Denn er möge es nicht, wenn Privates zu sehr in die Öffentlichkeit gedrängt wird. Wurde das auch seiner Freundschaft mit Prinz Harry (39) zum Verhängnis?

Im Interview für den Radiosender Times Radio erzählt er, dass er nach einer gemeinsamen Expedition im Jahr 2014 mit dem Blaublüter befreundet gewesen sei. Jedoch hielt diese Verbindung nicht lange. "Wir haben sozusagen den Kontakt verloren, weil ich in einer Pressekonferenz zu viel gesagt habe und wir danach nicht mehr miteinander gesprochen haben", führt Dominic aus.

Doch was hatte er ausgeplaudert? "Ich glaube, ich wurde gefragt, was wir gemacht und wie wir unsere Ankunft gefeiert haben. Ich habe wahrscheinlich zu viel gesagt", offenbart der 54-Jährige weiter. So hatte er ausgepackt, dass Harry Champagner aus einer Beinprothese getrunken und "wahnsinnig unhöfliche Witze" gemacht habe.

Dominic West, Schauspieler

Prinz Harry im Oktober 2023

Dominic West im September 2023

