Glamouröse Looks: "The Crown" feiert Premiere in London!

Die beliebte Netflix-Serie The Crown geht in eine neue Runde! Seit dem 9. November ist die fünfte Staffel der Show auf der Streamingplattform abrufbar: Die neue Season thematisiert die Geschehnisse rund um Queen Elizabeth II. (✝96), Prinz Charles (73), Lady Diana (✝36) und den Rest der britischen Königsfamilie in den 90er-Jahren. Anlässlich des Staffelstarts feierten die "The Crown"-Stars eine große Premiere in London!

Am Dienstag traf sich der Cast der beliebten Serie in London, um den Start der fünften Staffel zu zelebrieren: Auf dem Red Carpet posierte beispielsweise die Hauptdarstellerin Imelda Staunton (66), die bei "The Crown" die Queen spielt, in einem eleganten Hosenanzug für die Fotografen. Auch Diana-Darstellerin Elizabeth Debicki (32) entschied sich für einen glamourösen Look: Sie stolzierte in einem bodenlangen schwarzen Abendkleid über den roten Teppich.

Aber auch die männlichen Darsteller putzten sich für die Premiere so richtig heraus! Dominic West, der am Set in die Rolle von Charles schlüpfte, entschied sich beispielsweise für einen Smoking aus Samt. Seinen Look rundete er mit einer schwarzen Fliege und schicken Lederschuhen ab.

