So ging Dominic Wests Familie mit seinem Affären-Skandal um!

Dominic West (54) wurde im Oktober 2020 beim Turteln mit seiner Kollegin Lily James (35) erwischt – die beiden kuschelten und er küsste ihren Hals. Dabei ist der Schauspieler bereits seit 2010 mit Catherine FitzGerald verheiratet. Ihre Beziehung überstand den Flirt aber offensichtlich – sie sind noch immer ein Paar. Nun spricht Dominic im Interview mit The Times über die Zeit nach dem Skandal. "Ich zögere, im Namen meiner Frau zu sprechen, weil es offensichtlich schrecklich war, besonders für sie. Aber manchmal scherzen wir darüber", verrät er.

Dann erklärt der "The Affair"-Star weiter: "Wann immer wir zusammen ausgegangen sind, hieß es in den Zeitungen immer, wir würden 'ein Zeichen der Einigkeit setzen'. Und wenn wir ausgehen, sagen wir sozusagen: 'Sollen wir nach London gehen und unsere Einigkeit demonstrieren?'" Dennoch schlägt der Leinwandstar auch ernste Töne an und verrät, dass es für seine Familie eine schwere Zeit war: "Es war eine absurde Situation. Für meine Frau und meine Kinder war es zutiefst stressig, aber es gab auch leichtere Momente. Das war wirklich das Beste, was dabei herausgekommen ist."

Bereits einen Monat nach dem Bekanntwerden der vermuteten Affäre brach seine Frau Catherine ihr Schweigen. "Es geht uns gut [...]. Zwischen uns ist alles in Ordnung", betonte sie gegenüber MailOnline online. Und auch Dominic stellte klar: "Wir sind natürlich noch zusammen. Unsere Beziehung ist völlig in Ordnung." Weitere Fragen zu seinem angeblichen Fehltritt ließ er allerdings unkommentiert.

Getty Images Lily James, Schauspielerin

Getty Images Dominic West, Schauspieler, mit seiner Frau Catherine

