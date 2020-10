Das amouröse Kuddelmuddel um Dominic West (50) geht in die nächste Runde: Der Schauspieler ist seit zehn Jahren mit Catherine FitzGerald verheiratet – doch plötzlich bekommt die langjährige Ehe Risse: Der Brite wurde vor wenigen Tagen mit Lily James (31) in Rom erwischt. Bei ihrem Ausflug konnten die Stars kaum die Finger voneinander lassen. Nachdem die Turtelbilder durch die Medien gingen, zeigt sich Dominic nun wieder an der Seite seiner Frau!

Zwei Tage nach seinem öffentlichem Techtelmechtel mit Lily in Italien tritt Dominic am Dienstag mit Catherine vor ihrem Haus im britischen Cotswolds vor die Fotografen. Dabei betonen sie mit einem innigen Kuss, dass sie die jüngsten Ereignisse nicht entzweit haben. Dazu heißt es in einem öffentlichen Statement: "Unsere Ehe ist stark und wir sind immer noch zusammen." Über die Hintergründe der Dreiecksgeschichte hüllt sich das Paar bisher allerdings in Schweigen.

Ein anonymer Vertrauter von Catherine lieferte hingegen ein paar pikante Einblicke. Er packte gegenüber MailOnline aus: "Catherine hat die Bilder gesehen und war am Boden zerstört. Ich bin zu ihr gefahren, um mit ihr zu reden, als ich davon erfahren habe." Die Landschaftsarchitektin soll nichts von dem Flirt zwischen ihrem Mann und der Schauspielerin gewusst und erst durch die Paparazzi-Aufnahmen Wind davon bekommen haben.

Anzeige

GlosPics/ MEGA Dominic West und Catherine FitzGerald im Oktober 2020

Anzeige

Getty Images Lily James bei den British Independent Film Awards 2019

Anzeige

Getty Images Dominic West bei einem "Les Misérables"-Pressetermin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de