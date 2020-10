Deswegen haben diese beiden Ex-Love Island-Kandidaten also keinen Kontakt mehr! In der vergangenen Staffel lernten sich Josua Günther und Michele Cipa, genannt Mila, kennen und wurden sogar ein Couple. Kurz vor dem Finale wurden sie allerdings aus der Show gewählt. Danach hätten sie sich noch ein paar Mal getroffen, doch heute herrscht Funkstille. Sandra Janina, die während der Staffel eine gute Freundin von Mila geworden ist, verrät Promiflash, warum!

Mila und Josua selbst hielten sich bisher bedeckt, was den Grund für ihren Kontaktabbruch angeht. Im Promiflash-Interview bringt Sandra jetzt zumindest etwas Licht ins Dunkel: "Josua und sie hatten ihre Unstimmigkeiten. Sie hatten verschiedene Ziele, wie es nach 'Love Island' weitergeht. Dann ist es auseinandergegangen." Das fände die Blondine natürlich schade, ist sich aber sicher, dass die beiden ihren Weg gehen werden.

Im Gegensatz dazu läuft es bei Sandra und ihrem TV-Partner Henrik Stoltenberg richtig gut. Mittlerweile fand auch endlich ein Wiedersehen der Turteltauben in Köln statt. Vor Kurzem hat der 23-Jährige im Promiflash-Interview seine Gefühle für die Studentin gestanden: "Ich habe definitiv Schmetterlinge im Bauch." Und das, obwohl er vor der Sendung behauptet hatte, noch nie in seinem Leben verliebt gewesen zu sein.

RTLZWEI / Paris Tsitsos Josua Günther und Michele Cipa, "Love Island"-Couple 2020

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina im Oktober 2020 in Berlin

RTLZWEI Henrik Stoltenberg und Sandra Janina bei "Love Island"

