Hat Amors Pfeil endlich das Herz von Henrik Stoltenberg getroffen? Bis vor Kurzem suchte der Blondschopf eine Partnerin bei Love Island – beim zweiten Anlauf sollte es schließlich etwas werden, denn die gebürtige Niederländerin Sandra Janina hatte es ihm von Anfang an angetan. Schließlich landete das Paar am vergangenen Montag im Finale und will nun auch abseits der Kameras zusammenbleiben. Doch hat es wirklich gefunkt? Immerhin behauptete der 23-Jährige vor der Sendung, noch nie verliebt gewesen zu sein! Im Promiflash-Interview verrät er jedoch, dass sich der eine oder andere Schmetterling in seine Bauchgegend verirrt hat...

Auf die Frage, ob Sandra in ihm die Verliebtheits-Premiere ausgelöst hat, antwortet Henrik im Promiflash-Interview offen: "Auf jeden Fall habe ich so eine Intensität vorher noch nie verspürt. Es ist ein sehr neues Gefühl für mich, aber auch ein sehr Schönes." Zunächst habe er seine Emotionen für die Kuppelshow-Granate nicht recht einschätzen können, aber die Zeit nach "Love Island" wolle er nun nutzen, um zu schauen, ob sich aus den zarten Gefühlen auch Liebe entwickeln könne. "Ich habe definitiv Schmetterlinge im Bauch", fügt er glücklich hinzu.

So ganz soll der schnöde Alltag aber auch künftig nicht bei den beiden aufkommen: Henrik plant nämlich schon, mit seiner Herzdame zu verreisen! "Wir schauen dann einfach, wie eine weitere Zukunft aussehen könnte", gibt er sich zuversichtlich. Glaubt ihr, dass Henrik sich noch in seine Sandra so richtig verlieben wird? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

RTL2 Sandra und Henrik, "Love Island"-Kandidaten 2020

RTLZWEI Henrik und Sandra, "Love Island"-Couple

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg im Januar 2020

