Datet sie jetzt etwa diesen Webstar? Erst im August überraschte Kelly Osbourne (35), weil sie offen über eine Magenband-Operation sprach, der sie sich 2018 unterzogen hatte. Seitdem soll sie durch eine ausgewogene Ernährung und viel Sport knapp 38 Kilogramm verloren haben. Jetzt wurde die Tochter des Schock-Rockers Ozzy Osbourne (71) in Los Angeles gesichtet. An ihrer Seite war dabei Video-Creator Griffin Johnson (21). Was läuft also zwischen Kelly und Griffin?

Sichtlich erschlankt verließ die Ex-"Fashion Police"-Moderatorin am 14. Oktober ein Luxusrestaurant mit TikTok-Star Griffin. Dabei erzählte Kelly laut The Sun noch im August von ihrem Single-Leben. Demnach sei sie vermehrt nach Dates gefragt worden, als ihr Gewichtsverlust Schlagzeilen gemacht hatte. Sie habe allerdings kein Interesse an Annäherungsversuchen gezeigt. Ob der 21-jährige Griffin auch im Sommer schon sein Glück bei der Entertainerin versucht hatte? Klar ist, dass er sich im August bereits von seiner damaligen Freundin getrennt hat.

Nach dem gemeinsamen Dinner brausten Kelly und Griffin jetzt auf jeden Fall amüsiert gemeinsam in seinem Auto davon. Bisher wollten sie sich nicht öffentlich dazu äußern, in welcher Beziehung sie zueinander stehen. Kelly hatte zuletzt Model Jimmy Q gedatet – sich aber bereits im Sommer 2019 von ihm getrennt, weil sie sich lieber auf ihre Karriere konzentrieren wollte.

Anzeige

MEGA Kelly Osbourne nach ihrem Date in Los Angeles 2020

Anzeige

Instagram / imgriffinjohnson Griffin Johnson am Huntington Beach in Kalifornien 2020

Anzeige

MEGA Kelly Osbourne mit TikTok-Star Griffin Johnson in Los Angeles 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de