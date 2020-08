Ist das wirklich Kelly Osbourne (35)? Erst vor Kurzem war die Tochter von Ozzy Osbourne (71) erstmals sichtlich schlanker in der Öffentlichkeit aufgefallen. Offen erklärte die 35-Jährige, dass sie durch eine Magenmanschettenoperation fast 40 Kilogramm verloren habe. Auch auf Fotos, die sie in sozialen Netzwerken postete, sieht man die deutliche Veränderung. Nun wurde Kelly bei einem Spaziergang im Sommeroutfit abgelichtet und präsentiert dabei ihren neuen Körper in voller Gänze.

Auf den Schnappschüssen, die von der Bildagentur Mega veröffentlicht wurden, sieht man die Sängerin mit einer männlichen Begleitung durch die Straßen West Hollywoods schlendern. Dabei trägt die Ex-The Masked Singer-Kandidatin einen taillierten Rock mit Blumenmuster und eine schwarze Bluse, die mit nur zwei Knöpfen verschlossen ist. Ihr Bauch ist darin so flach wie nie zuvor und auch sonst hat sie deutlich an Fülle verloren. Dem Reality-Sternchen scheint es mit ihrem neuen Körper sehr gut zu gehen. Sie habe hart an sich gearbeitet und trage jetzt Kleidergröße 34.

Auch ihre Follower sind total begeistert von ihrer Transformation und kommentieren auf Instagram fleißig die Fotos der Britin. "Du siehst fantastisch aus. Glückwunsch zu deinem Gewichtsverlust", schreibt eine Nutzerin.

MEGA Kelly Osbourne mit Freund, August 2020

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne im August 2020

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne

