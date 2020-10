Was tut sich im Liebesleben von Scott Disick (37)? Der Reality-TV-Darsteller soll sich im vergangenen Mai von Sofia Richie (22) getrennt haben. Doch so wirklich abgeschlossen haben die beiden mit ihrer Partnerschaft wohl nicht. Gerüchten zufolge sollen sie lediglich eine Pause einlegen und vor ein paar Wochen verbrachten sie auch einen Filmabend zusammen. Wie ihr Beziehungsstatus aktuell ist, weiß derzeit niemand. Eine Sache spricht jetzt allerdings gegen eine Reunion: Scott wurde mit einem früheren Flirt gesichtet!

Der 37-Jährige genoss am vergangenen Donnerstag ein Abendessen in einem Hotel in Malibu, wie Us Weekly berichtet. Dabei leistete ihm Bella Banos Gesellschaft. Die 24-Jährige und der TV-Star verbindet eine amouröse Vergangenheit: Sie hatten vor drei Jahren eine Romanze. "Zu Beginn war Scott nur ein Freund. Aber wir lernten uns auf einem ganz anderen Level kennen. Wir waren eng verbunden", offenbarte Bella damals gegenüber InTouch.

Ob Scott und Bella gerade an ihr früheres Techtelmechtel anknüpfen, ist bisher ungeklärt. Generell hält sich der US-Amerikaner bezüglich seiner Partnerinnen bedeckt und gibt seinen Fans somit viel Raum für Spekulationen. Dazu zählt aktuell nicht nur sein Verhältnis zu Sofia und Bella: Viele fragen sich immer noch, was genau zwischen ihm und seiner Ex Kourtney Kardashian (41) läuft...

LRNYC / MEGA Sofia Richie und Scott Disick

Instagram / bellabanos Model Bella Banos

MEGA Kourtney Kardashian und Scott Disick im November 2013 in Los Angeles

