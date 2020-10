Sie kann ihre Begeisterung kaum zurückhalten! Mittlerweile ist es schon fast zwei Monate her, dass Maren Wolf (28) zum ersten Mal Mama geworden ist. In puncto After-Baby-Body geht es die YouTuberin seitdem ziemlich gelassen an und will sich von irgendwelchen Schönheitsidealen nicht stressen lassen. Trotzdem purzeln nach der Geburt ordentlich die Pfunde – und das hat dann doch den einen oder anderen Vorteil.

"Ihr könnt euch gerade nicht vorstellen, wie happy ich bin", beginnt Maren ihre Instagram-Story. Dabei steht sie grinsend vor einem Spiegel, um ihrer Community ihr Outfit zu zeigen. "Ich freue mich gerade total, weil es das erste Mal nach einer langen Zeit ist, dass ich Jeans trage, die keine Schwangerschaftshose ist. Nach acht Wochen passt mir endlich meine Jeans aus dem Kleiderschrank wieder", erzählt sie überglücklich den Fans.

Maren hat während ihrer Schwangerschaft über 26 Kilo zugenommen – zwar achtet sie darauf, sich ausgewogen und gesund zu ernähren, doch ihr Ziel ist es dabei nicht, von jetzt auf gleich wieder in eine Größe S zu passen. "Ich mache mir keinen Druck und liebe meinen Körper auch mit ein paar Kilo mehr", stellt sie klar und verrät, dass sie mittlerweile schon 17 Kilo verloren hat.

Instagram / marenwolf Maren Wolf mit ihrem Sohn Lyan

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Netz-Star

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTuberin

