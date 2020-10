In der kommenden Woche geht die beliebte Mummenschanz-Show The Masked Singer in die mittlerweile dritte Runde – die Kostüme wurden gerade erst im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert. Und die verschiedenen Masken-Geschöpfe haben schon vor dem Start der Sendung eine unterschiedlich stark wachsende Fangemeinde. Besonders ein Tierchen hat bereits vor der Gesangs- und Bühnenpremiere am Dienstag das Plüschnäschen vorn: Das knuffige Nilpferd ist derzeit der absolute Liebling der Promiflash-Leser!

Ellenlange Wimpern, ein barockes Kleidchen und ein zarter Kopfschmuck: Das Nilpferd, das die meiste Zeit auf den Zehenspitzen unterwegs ist, konnte in einer Promiflash-Umfrage stolze 27 Prozent der Stimmen (1.271 von insgesamt 4.655 Votes, Stand: 11.40 Uhr) für sich gewinnen! Mit weitem Abstand und nur noch 13,5 Prozent der Votes landet Anubis auf dem zweiten Platz. Ganz knapp dahinter findet sich schließlich das Skelett wieder – die knochige Halloween-Gestalt mit Reifrock erhielt immerhin noch 625 Stimmen.

Mit ihrem Erscheinungsbild konnten unter anderem der Frosch, die Katze und der Hummer noch nicht so ganz überzeugen. Sie erhielten die wenigsten Votes der Promiflash-User. Grund zum Trübsal blasen ist das für die grüne Amphibie und Co. aber ganz sicher nicht – denn es muss sich erst noch herausstellen, welche stimmgewaltigen Promis sich hinter den Masken verbergen.

© ProSieben/Marc Rehbeck Matthias Opdenhövel mit dem "The Masked Singer"-Nilpferd und -Alien

© ProSieben/Marc Rehbeck "The Masked Singer"-Anubis

© ProSieben/Marc Rehbeck Der "The Masked Singer"-Frosch

