Für Samira geht aktuell ein Traum nach dem anderen in Erfüllung! Gemeinsam mit ihrem Partner Yasin erwartet die ehemalige Love Island-Kandidatin aktuell ihr erstes Kind – einen kleinen Sohn! Inzwischen kann die werdende Mama es gar nicht mehr erwarten, ihren Spross endlich zum ersten Mal in die Arme zu schließen. Zuvor hat die Beauty jedoch erstmal einen anderen Meilenstein geschafft: Samira hat endlich ihren Führerschein!

Das verkündete sie ihrer Community jetzt superstolz in ihrer Instagram-Story – mitsamt Beweisfoto ihres Lappens. "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, dass ich den Führerschein jetzt endlich habe", jubelte Samira. "Weil alles in meinem Leben, was ich erreichen wollte, habe ich erreicht! Ich wollte immer früh Mama werden, ich wollte eine Familie haben, einen Mann an meiner Seite – meinen Führerschein." Dass sie all das nun geschafft hat, stimme sie überaus dankbar. "Ich bin einfach nur glücklich."

Apropos "Mann an meiner Seite": Verheiratet sind Yasin und Samira noch nicht. Aber die Vorstufe haben die Turteltauben schon gemeistert: Bereits Anfang des Jahres haben die beiden sich verlobt. Wann die beiden vor den Traualtar treten wollen, haben sie jedoch noch nicht verraten – oder wohl einfach noch nicht geplant.

Instagram / samira.bne Samiras Führerschein

Instagram / samira.bne Samira, Reality-TV-Star

Instagram / samira.bne Samira und Yasin lächeln

