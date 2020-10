Chrissy Teigen (34) meldet sich wieder bei ihren Fans. Das Model musste vor einigen Tagen einen schweren Verlust verkraften. Anfang des Monats erlitt sie eine Fehlgeburt. Bei ihrer dritten Schwangerschaft hatte die Frau von John Legend (41) schon zuvor mit Komplikationen zu kämpfen und musste ins Krankenhaus. Am Ende konnte ihr Kind aber nicht mehr gerettet werden. Seither hat Chrissy sich ein wenig zurückgezogen. Jetzt gab sie ihren Followern ein kurzes Update, wie es ihr zurzeit geht.

Schon am Donnerstag hatte John seiner Frau im Netz eine lange Liebeserklärung gemacht, in der er über ihre Stärke in dieser schwierigen Zeit schwärmt. Diesen Beitrag teilte Chrissy nun selbst auf ihrem Instagram-Account. Dazu schrieb sie lediglich: "Wir sind zwar still, aber wir sind okay. Ich liebe euch alle so sehr." Auch John bedankte sich in seinem Post bereits für die Unterstützung seiner Fans. "Ihr sollt wissen, dass wir dankbar sind und euch und eure Familien ganz viel Liebe schicken", heißt es in seinem Statement.

Neben diesen rührenden Zeilen im Netz widmete der 41-Jährige seiner Frau auch noch einen emotionalen Song. Bei den Billboard Music Awards trat er mit dem Liebeslied "Never Break" auf, das er mit den Worten "Für Chrissy" begann. Der ergreifende Text nahm ihn dabei so sehr mit, dass seine Stimme immer wieder zitterte.

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend im Krankenhaus, 2020

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen bei den Grammy Awards 2020

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de