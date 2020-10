Was für ein Gänsehaut-Moment! Anfang Oktober hatten Chrissy Teigen (34) und John Legend (41) erschütternde Neuigkeiten zu verkünden: Die Buchautorin verlor ihr ungeborenes Baby! Mit intimen Fotos weihte Chrissy ihre Community in ihren riesigen Schmerz ein. Danach wurde es für einige Tage still um das Paar. Bei den Billboard Music Awards kehrte John nun auf die Bühne zurück – und widmete seiner Frau einen emotionalen Auftritt!

John performte seinen Song "Never Break" am Klavier auf der Bühne der populären Preisverleihung. Seine Darbietung begann er mit den Worten "Für Chrissy" und ließ während des Liedes immer wieder durchblicken, wie sehr ihn die aktuelle Lebensphase mitnimmt. Bei den emotionalen Zeilen "Ich war niemals besorgt um uns und ich werde es niemals sein" oder "Wir werden niemals scheitern" hörte man Johns Stimme immer wieder zittern und brechen.

Auch die Gastgeberin des Abends, Kelly Clarkson (38), ließ die aktuelle Trauerphase der beiden nicht außer Acht, als sie Johns Darbietung ankündigte: "Er und Chrissy haben diese warmherzige Art, uns in ihre Welt einzuladen. Mit allen Höhen und Tiefen. Mein Herz – also alle unsere Herzen – sind bei euch beiden in dieser sehr schweren Zeit", hieß es in ihrer Anmoderation. Später stellte sie fest, dass die Performance des Sängers für sie die liebste des Abends war.

