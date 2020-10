John Legend (41) liebt seine Chrissy Teigen (34) über alles. Erst vor wenigen Wochen musste das Paar den wohl schlimmsten Verlust verkraften, den Eltern erleiden können: Die Buchautorin verlor durch einen großen Blutverlust ihr ungeborenes Baby. Bei den Billboard Music Awards 2020 widmete der Sänger seiner Liebsten nun einen herzzerreißenden Auftritt und legt jetzt nach: John machte seiner Ehefrau eine rührende Liebeserklärung.

Via Twitter schrieb der 41-Jährige zu einem Video von seiner Performance auf der Preisverleihung: "Das ist für dich, Chrissy." Dazu betonte er: "Ich liebe und schätze dich und unsere Familie so sehr. Wir haben zusammen die höchsten Höhen und Tiefen erlebt." Er habe "Ehrfurcht" vor der Stärke seiner Partnerin. Den Song "Never Break" habe er selbst geschrieben, da er sich sicher sei, dass er und Chrissy jedes Hindernis überwinden würden, das ihnen in die Quere komme.

Offenbar versuchen die beiden nach diesem Schicksalsschlag wieder ihren gewohnten Alltag aufzunehmen. Das Pärchen wurde jetzt zum ersten Mal wieder zusammen in der Öffentlichkeit gesichtet: Paparazzi lichteten die beiden ab, als sie gemeinsam mit ihrem Sohnemann Miles Theodore Stephens (2) in Beverly Hills einkaufen waren. Mit einem vollgepackten Einkaufswagen hatte sich die Familie offenbar für das anstehende Halloween-Fest eingedeckt.

Anzeige

Getty Images John Legend, Sänger

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend mit ihrem Sohn Miles

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de