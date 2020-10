Wie die Mutter so die Tochter! Katie Price (42) lässt ihre Community im Netz nicht nur an ihrem Leben, sondern auch dem ihrer Kids teilhaben. Regelmäßig postet sie Videos und Bilder von sich und ihren Sprösslingen. Die Kinder haben mittlerweile sogar ihre eigenen Social-Media-Kanäle, auf denen sie ihre Fans mit Updates versorgen. Und genau dort hat Katies Tochter Princess (13) jetzt ausgeplaudert: Sie hat bereits große Pläne für die Zukunft und möchte – wie ihre Mutter – ein Star werden.

In einer Instagram-Fragerunde will einer ihrer Follower von der 13-Jährigen wissen, ob sie sich vorstellen könnte, später auch einmal an "I'm A Celebrity: Get Me Out Of Here!" teilzunehmen. "Würde ich wirklich gerne", antwortet der Teenager darauf und kann es wohl kaum abwarten, in die Fußstapfen seiner Mama zu treten. Letztere hatte nicht nur 2004 an dem Dschungelcamp-Pendant teilgenommen und dort Princess' Vater Peter Andre (47) kennengelernt, sondern feierte dort 2009 ihr Comeback.

Ob Katie selbst von den Plänen ihrer Tochter begeistert ist? Immerhin bekam sie in der Vergangenheit auch schon die Schattenseiten des Lebens in der Öffentlichkeit zu spüren. Weil sie im Netz immer wieder mit Kritik zu kämpfen hat, hätte sie sogar schon Suizidgedanken gehabt. "Ich will nicht sterben, ich möchte mir nichts antun", hätte sie daraufhin die Ärzte in einer Klinik um Hilfe angefleht.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

