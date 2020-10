Lily James (31) und Dominic West (51) wurden nicht nur einmal in flagranti erwischt! Die beiden Schauspieler sorgten vor einigen Tagen für einen ziemlichen Skandal – sie wurden bei einem Ausflug in Rom heftig turtelnd und küssend von Paparazzi abgelichtet. Das Pikante daran: Dominic ist seit zehn Jahren verheiratet! Jetzt behaupten Augenzeugen allerdings: Sie haben Dominic und Lily schon früher gemeinsam turtelnd gesehen.

Wie ein Insider gegenüber The Sun verrät, saßen die beiden wenige Tage vor ihrem Rom-Techtelmechtel gemeinsam im Flieger auf dem Weg in die italienische Hauptstadt. Dabei sollen die TV-Stars sich ziemlich nah gekommen sein. "Ich dachte zuerst, sie wäre seine Tochter, weil [...] man hat deutlich gesehen, dass sie sehr viel jünger war. Wenige Minuten nachdem das Flugzeug abgehoben ist, fingen sie an, sich zu küssen und zu kuscheln, nachdem sie ihre Masken abgenommen hatten", erklärte der Augenzeuge. In luftiger Höhe sei es zwischen dem 50-Jährigen und der 31-Jährigen dann noch richtig heiß hergegangen. "Sie haben sich mit Zunge geküsst und viel geknutscht", führte die Quelle weiter aus.

Tatsächlich wurden Dominic und Lily bei der Ankunft am Flughafen in Rom von Paparazzi geknipst und wirkten auf den Fotos sehr vertraut. Von der vermeintlich wilden Knutscherei im Flieger war dabei allerdings keine Spur mehr. Zurück auf festem Boden begnügten sie sich mit Umarmungen.

Lily James im Build Studio in New York

Dominic West bei der Winter Television Critics Association Press Tour, 2019

Lily James bei der Premiere von "Mamma Mia! Here We Go Again"

