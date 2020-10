Adele (32) wird noch diese Woche ein Bühnen-Comeback feiern! Allerdings müssen Fans jetzt stark sein, denn die Musikerin wird dabei keine neuen Songs präsentieren. In einer amerikanischen Comedy-Sketch-Show möchte die Entertainerin stattdessen ihr Talent als Gastgeberin unter Beweis stellen. Es wird Adeles erster großer TV-Auftritt seit den Grammy Awards vor drei Jahren sein. Am Sonntag kündigte Adele selbst im Netz ihr Debüt als Host an.

Auf Instagram schrieb die Künstlerin zu ihrer Moderation von Saturday Night Live am 24. Oktober: "Verdammt, ich bin so aufgeregt und gleichzeitig unglaublich ängstlich!" Weiterhin erklärte sie, dass sie das TV-Format schon lange habe präsentieren wollen. Das habe sich aber – aus zeitlichen Gründen – nie ergeben. Bisher war Adele in der Sendung nämlich nur als musikalischer Gast zu sehen: "Es ist fast zwölf Jahre her, dass ich meinen ersten Auftritt in der Show hatte. Dieser hat damals für meinen Durchbruch in den USA gesorgt. Deshalb fühlt es sich jetzt so an, als würde sich ein Kreis schließen."

Zuletzt hatte Adele vor allem mit ihrem Privatleben für Schlagzeilen gesorgt. Nach dem Ende ihrer siebenjährigen Beziehung zu Simon Konecki, war über eine Beziehung zu Rapper Skepta (38) spekuliert worden. Auch ihr großer Gewichtsverlust sorgte für Gesprächsstoff unter den Fans.

Instagram / adele Adele an ihrem 31. Geburtstag

Backgrid/ ActionPress Sängerin Adele Adkins im Januar 2020

Instagram / adele Adele im August 2020

